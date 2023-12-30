الذهب يفقد بريقه خلال 72 ساعة ويهبط 100 جنيه.. اعرف وصل كام؟

هبطت أسعار الذهب بشكل واضح على مدار الـ 3 أيام الماضية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه، مسجلا اليوم السبت 30-12-2023 نحو 3200 جنيه مقابل 3300 جنيه الأربعاء الماضي.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

ووفقا لما أعلنته شعبة الذهب، فقد تراجع الذهب عيار 24 بنحو 114 جنيها، مسجلا اليوم نحو 3657 جنيها مقابل 3771 جنيها الأربعاء الماضي، فيما سجل الذهب عيار 18 تراجعا بنحو 87 جنيها، حيث بلغ 2742 جنيها مقابل 2829 جنيها في الفترة ذاتها.

الذهب ينهي تداول آخر أسبوع في العام على ارتفاع

وأنهى الذهب تداولات الأسبوع الأخير هذا العام على ارتفاع على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق بسبب موسم العطلات، ليسجل ارتفاعا عالميا للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 5 أشهر.

وحققت أسعار الذهب العالمية انخفاضا طفيفا خلال الساعات الماضية، ومنذ إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، اتجه الذهب للارتفاع بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، بالرغم من الانخفاض الطفيف اليوم، وسجلت الأوقية 2062 دولارا.