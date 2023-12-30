ماجد الكدواني يكشف لـ«الوطن» عن إصابته في تصوير فيلم «أبو نسب»

يشارك الفنان ماجد الكدواني، في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «أبو نسب»، والذي نجح في تصدر إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، محققًا 10 ملايين جنيه بأول أسبوع من طرحه.

إصابة ماجد الكدواني في تصوير فيلم أبو نسب

وكشف الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تعرضه للإصابة أثناء التصوير، ولكن لم تكن خطيرة وتمت السيطرة عليها من خلال إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه تدرب كثيرًا على السلاح والذي كان بمثابة متعة له لأنه يقدم دورا جديدا عليه، ويحمل أبعادا مختلفة لدور الأب ومدى غيرته على ابنته من خلال دور زعيم العصابة ولكن في إطار كوميدي.

ما قصة فيلم «أبو نسب»؟

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الطبيب «علي» والذي يجسده الفنان محمد إمام، والذي تجمعه قصة حب مع «داليا»، ولكنه يتفاجىء فى ليلة زفافهم بأن والدها زعيم عصابة خطير وكان يؤدي عقوبته فى السجن، ليجد نفسه داخل صراع عصابات ويتورط معهم بسبب حبه لزوجته، والتي قدمتها الفنانة ياسمين صبري.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، محمد رضوان، ماجد الكدواني، علاء مرسي، ياسمين صبري، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد سعد وشيرين رضا وآخرين، من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن وتار.