ماجد الكدواني يكشف لـ«الوطن» مصير مشاركته في الموسم الرمضاني 2024

ينافس الفنان ماجد الكدواني، في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم «أبو نسب»، مع الفنان محمد إمام، الذي اقترب من تحقيق 4 ملايين جنيه إيرادات، في 48 ساعة من طرحه في دور السينما.

ماجد الكدواني خارج الموسم الرمضاني

وكشف «الكدواني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يخوض السابق الرمضاني 2024، لأنه لم يلق سيناريو ملائم، بالإضافة لرغبته في متابعة أعمال زملائه، لافتًا إلى أنه منشغل بتصوير أحد الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خارج الموسم الرمضاني المقبل.

فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار من الكوميديا والأكشن والإثارة، بين بطل العمل، الذي يجسده الفنان محمد إمام وحماه، الذي يجسده الفنان ماجد الكدواني، إذ تبدأ الأحداث من ليلة زفافه على حبيبته داليا، التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتدخل في تصفية صراعات والدها.

الفيلم من بطولة محمد إمام، ماجد الكداوني، علاء مرسي، ياسمين صبري، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصري، محمد ثروت، أحمد سعد، وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.