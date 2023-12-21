وصول ماجد الكدواني ومحمود عبدالمغني وعلاء مرسي العرض الخاص لفيلم «أبو نسب»

وصل منذ قليل، الفنان ماجد الكدواني، والفنان محمود عبدالمغني، والمنتج عصام إمام، وأحمد فهيم، وعلاء مرسي، للعرض الخاص لفيلم «أبو نسب»، والمقام حاليا في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار كوميدي مليء بالمغامرة والتشويق بين الدكتور على «محمد إمام» و داليا «ياسمين صبري»، ووالدها داوود «ماجد الكدواني»، في ليلة زفافهما.

فيلم «أبو نسب» من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، محمد رضوان، ماجد الكدواني، وآخرين من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.