«حماة الوطن» بمطروح يفتتح وحدة حزبية جديدة بقرية رأس الحكمة

افتتح النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الوحدة الحزبية بأولاد مسعود بقرية رأس الحكمة بمركز مرسي مطروح، بحضور سعيد المغواري، أمين التنظيم، وفرج أبو شملة، وهيبة أبو مريزيق، الأمناء المساعدين، بمشاركة الأمانات النوعية بالحزب.

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، إنّ افتتاح الوحدة الحزبية بأولاد مسعود بقرية رأس الحكمة بمركز مرسى مطروح، تأتي في إطار توسيع قاعدة الحزب بنطاق بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

أضاف أن افتتاح الوحدات الحزبية يأتي في إطار خطة الحزب للانتشار والتواجد داخل المركز والقري والنجوع، بهدف الوصول إلي تجمعات لتتحول إلى وحدات حزبية، وذلك طبقا لتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

خطة الوحدات الحزبية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن، أن هناك خطة جري وضعها تهدف إلي التوسع بافتتاح عدد من الوحدات الحزبية خلال الفترة المقبلة، هو لتعزيز الحضور الحزبي في كل مراكز وقري مطروح، للتفاعل مع قضايا المواطن المطروحي بكافة فئاته، وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات.

الوحدة الحزبية بأولاد مسعود

وشهد حفل افتتاح الوحدة الحزبية بأولاد مسعود بقرية رأس الحكمة بمركز مرسي مطروح، حضورًا مميزًا لقيادات حزب حماة الوطن، مع أهالي أولاد مسعود في جو يسوده الترابط وروح الفريق الواحد.

ووجه أهالي تجمع أولاد مسعود التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، مشيرين إلى أنهم على العهد دوما خلف، القيادة السياسية كحماة الوطن من بوابتها الغربية التي نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدما إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة في الشرق الأوسط.