قيادي بـ«حماة الوطن»: المبادرة المصرية بشأن غزة تبحث عن قرار عادل للقضية الفلسطينية

ثمّن حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تؤكد حرص الدولة المصرية على حقن الدماء وإنهاء الحرب التي ألقت بظلالها على المدنيين في قطاع غزة والعودة لطاولة المفاوضات وصنع قرارعادل للقضية الفلسطينية يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت

وقال «العشري» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت على مر العصور ولم يتغير حيث إن الدولة المصرية لم تتراجع لوهلة عن فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 التي تضمنتها اتفاقية أوسلو الممزقة تحت جنازير دبابات الاحتلال مؤكدا أن القيادة السياسية كانت ولازالت الداعم الأكبر للقضية منذ اندلاع الأزمة الأخيرة مطلع أكتوبر الماضي.

العدوان على قطاع غزة

وتابع القيادي بحزب حماة الوطن: الدولة المصرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي كانت السند الأكبر للموقف الفلسطيني وظهر ذلك من خلال دعوة الرئيس لعقد قمة السلام بالقاهرة وللحشد الدبلوماسي للأشقاء الفلسطينيين وذلك فضلا عن الدعم اللوجستي الذي قامت به مصر لأهالي قطاع غزة إذ اصطف قطار المساعدات أمام معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للعدوان وسط صمت دولي شديد الغرابة.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن حديثه مؤكدا ضرورة محاكمة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية والشرعية على جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتهم بحق الأشقاء في قطاع غزة.