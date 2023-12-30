«حماة الوطن» ينظم قافلة طبية مجانية في سوهاج

بدأت أمانات حزب حماة الوطن بمختلف محافظات الجمهورية مواصلة عملها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتمثل العمل في الأنشطة المجتمعية وسلسلة من الافتتاحات وأعمال التوسع في المقار الحزبية داخل القرى والنجوع.

قافلة طبية متكاملة في سوهاج

ونظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب حماة الوطن قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان، ويأتي ذلك استكمالا للقوافل الطبية التي يطلقها حزب حماة الوطن في كل محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتضمنت العديد من العيادات والتخصصات الطبية التى يحتاج إليها أهل القرى والمناطق البعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة لصرف كمية كبيرة من الأدوية وإجراء التحويلات الطبية للحالات التى تحتاج إلى مستشفى.

تدشين أمانة جديدة في أسيوط

فيما دشنت أمانة محافظة أسيوط وحدة حزبية جديدة لأمانة قرية شطب، بحضور قيادات حزب حماة الوطن بأسيوط، وحضور القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك استمرارا لخطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية، وتواصل أمانة أسيوط تعزيز انتشارها داخل القرى والمراكز التى لا توجد بها أمانات لحزب حماة الوطن.