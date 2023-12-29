«حماة الوطن» ينظم مسابقة صيد أسماك للهواة في مطروح بمشاركة 15 فريقا

أعلن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مشاركة 12 فريقا في مسابقة صيد الأسماك للهواة، ولأول مشاركة 3 فرق للسيدات في المسابقة التي ستنطلق اليوم الجمعة من الميناء القديمة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تعاون مع جمعية صيد الأسماك في مطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن، اليوم، إنه جرى إنهاء جميع الاستعدادات واللمسات النهائية لمسابقة صيد الأسماك للهواة، مع جمعية التعاونية لصيد الأسماك بمطروح، برئاسة نصر الله تماوي، والتي تنظم بنوعين من الصيد هي «الجر والتسقيط».

نظام مسابقة الأسماك

وأضاف أنه سيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر سمكة، بالإضافة إلي كمية السمك لكل فريق، من خلال رئيس اللجنة المنظمة مصطفى العتريس، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد، ولجنة الحكام من صافي بو مرزيق، وهيبة بو مرزيق، وأحمد مبروك، ومحسن ربيع.

صيد الأسماك وتنشيط السياحة

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن الهدف من إقامة المسابقة هو لعودة مسابقات صيد الأسماك لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة من خلال الهواية التي يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك بالمحافظة مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.