9 مستندات مطلوبة لتجديد ترخيص «المصعد السكني» بالإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية، المستندات المطلوبة للحصول على تجديد ترخيص المصاعد الكهربائية في العقارات بمحافظة الإسكندرية، ليستمر عمل المصعد دون تحرير مخالفات للعقار ومالكة أو للملاك القاطنين في العقار، وذلك حرصًا على سلامة سكان العقارات المزودة بمصعد كهربائي، وتأمينا لمستخدمي المصعد.

أهمية ترخيص المصعد السكني

قالت عزة سعد، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن وجود المصعد بالعقارات لا بد أن يكون مرخصا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من سكان العقارات ومستخدمي المصاعد الكهربائية، ومن أهم فوائد الحصول على الترخيص التأكد من صلاحية المصعد ومحتوياتة وتشغيلة، وتحمل المبنى لحمولتة وحمولة من يستخدمه، والتأكد من أن العامل مدرب على التشغيل والإنقاذ.

المستندات المطلوبة لترخيص مصعد

وأوضحت رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المستندات المطلوبة للحصول على تجديد ترخيص المصعد هي:

- إثبات الشخصية.

- ‏تقديم طلب لتجديد الترخيص.

- ‏صورة الرخصة السابقة.

- ‏صورة عقد صيانة مع إحدى الشركات المرخص لها بالصيانة والأصل للإطلاع.

- ‏صورة من ترخيص الشركة لمزاولة النشاط.

- ‏وثيقة تأمين على المصعد لمدة ثلاث سنوات.

- ‏شهادة تدريب للعامل على التشغيل والإنقاذ من الشركة.

- ‏صورة قيد الشركة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد.

- ‏شهادة صلاحية المبنى للإشغال.