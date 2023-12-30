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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حلب شمال سوريا

كتب:

محمد عزالدين
05:55 م | السبت 30 ديسمبر 2023
انفجار - أرشيفية

انفجار - أرشيفية

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، في خبر عاجل لها، عن دوي انفجارات في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قالت أمس، إن الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تعكس نزعة متأصلة لدى الاحتلال لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي يمارسه، مشددة على أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان ودول عربية أخرى تظهر أهداف الاحتلال بالتوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين.

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بقلم محمد عزالدين