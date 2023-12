تفاصيل رسالة مسيئة للسفير الإسرائيلي في الهند بعد «انفجار نيودلهي» (فيديو)

بعد ساعات من وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بدولة الهند، كشفت صحيفة إسرائيلية أنه تم العثور على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي بالقرب من موقع الانفجار، وذلك بعدما تم إجراء تحقيق عاجل بشأن الواقعة التي حدثت كرد فعل على ما يحدث تجاه المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب ما قالته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإنه جرى تفريغ كاميرات المراقبة ومن خلالها شوهد شخصان بالقرب من موقع الانفجار، وبعدها تم اكتشاف رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية موجهة إلى السفير الإسرائيلي، والتي وصفتها الصحيفة بأنها «مسيئة».

وتلك الرسالة كانت ملفوفة بالعلم الإسرائيلي تحدثت عن تصرفات دولة الاحتلال في غزة، وأعلنت جماعة معروفة باسم Sir Allah Resistance بأنها مسؤولة عن الانفجار؛ رغبة منها في الرد على ما يحدث من قتل وقصف للفلسطينيين، بحسب ما ذكره موقع «إنديا توداي» الهندي.

Delhi:

An explosion took place outside Israeli Embassy in New Delhi India.

Delhi Police source said a letter addressed to the Israeli ambassador was also found in a garden behind the embassy.



דלהי: פיצוץ אירע מחוץ לשגרירות ישראל בניו דלהי, הודו. מקור במשטרת דלהי אמר כי מכתב… pic.twitter.com/0GC4sei3Iq