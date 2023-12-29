وزير التنمية الفلسطيني: أخشى من انفجار الأوضاع في الصفة الغربية

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين أو حتى تقديم أية أسماء أو أرقام عنهم، لافتاً تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وتخوفه من تبعات وتداعيات هذا التضييق والحصار، موضحًا: «أخشى من انفجار أكثر عنفاً ودموية مما هو عليه في قطاع غزة، بسبب التداخل ما بين المستوطنات الإسرائيلية والقرى والمدن الفلسطينية».

وأضاف «مجدلاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أوضاع الضفة الغربية تزداد سوءاً، قائلاً: «منذ بداية الحرب وهناك تركز ومحاولات لإعادة احتلال الضفة، وإغلاق لكل المدن والقرى الفلسطينية بها وعزلها عن بعضها وميلشيات المستوطنين منتشرة على الطرقات لعرقلة حركة التنقل».

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: «قوات الاحتلال تداهم القرى والمدن يومياً، وتمت مداهمة 10 مراكز للصرافة في الضفة صباح اليوم بحجة مساعدة فصائل المقاومة بتحويل الأموال إليها. وسقط شهيد اليوم في رام الله و7 شهداء أمس، ووصل عددهم إلى 314 شهيد وأكثر من 1400 جريح ونحو 3 آلاف و600 معتقل منذ بداية الحرب على غزة. وتحتمل الضفة الغربية الانفجار في أي لحظة نتيجة الضغوط السياسية من جيش الاحتلال وتضييق الحصار والممارسات التي تؤدي إلى تقييد حياة سكانها اقتصادياً وأمنياً».