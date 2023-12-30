جورج وسوف: وجود حفلاتي في العديد من الدول العربية والأوروبية يشعرني بالفخر

أعرب الفنان جورج وسوف عن سعادته البالغة، بسبب رؤية الجمهور بعد وصوله مطار دبي، خلال الساعات القليلة الماضية، وهم يحملون صورته ويرحبون به، وينتظرونه ليعبرون عن حبهم له.

جورج وسوف يعرب عن سعادته بحب الجمهور

وقال جورج وسوف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حب الجمهور يضعه دائما في مسئولية كبيرة، لأنهم يطلبون منه المزيد من الأعمال الفنية، وكذلك الحفلات، وأنه سعيد بوجود حفلاته في جميع الدول العربية والأوروبية، لأن وجوده الدائم في الطائرة للسفر من بلد إلى بلد يجعله فخورا بذلك.

وأضاف أن الجمهور دائما مايطلبه بحفلات كثيرة، بجميع دول العالم، ويحرصون على السفر من بلاد أخرى لحضور حفلاته.

أغنية «نجم عالي»

وفي سياق آخر، حقق جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا، من خلال أغنيته الجديدة «نجم عالي»، إذ حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، وميكس وماستر إيلي، والفيديو كليب من إخراج طوني خواجة.