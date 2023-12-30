رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أستاذ اقتصاد: قرض «مشروعك» وفر 1.7 مليون فرصة عمل في محافظات الصعيد

كتب:

مريم جاد
09:24 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
محمود عنبر أستاذ الأقتصاد

محمود عنبر أستاذ الأقتصاد

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قرض «مشروعك» ضمن سلسلة المشروعات التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد المصري، ومن أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات، ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية، للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة.

«مشروعك» للقروض الميسرة للشباب

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يقدم قروضا ميسرة للشباب، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، مشيرا إلى أن المشروع ساهم منذ انطلاقه حتى الآن في تنفيذ 208.9 ألف مشروع، بقروض 27.4 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 1.7مليون فرصة عمل بجميع محافظات الصعيد.

وتابع: «هذا النوع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي؛ لأنها تساهم في الاقتصاد بأكثر من 50%، خاصة أن هذه المشروعات أشبه بالحاضنات التي تتبناها الدولة، من خلال مؤسسات مختلفة توفر لها المساعدة المالية، وتعمل على تهيئة المناخ الكافي لنجاحها».

اقرأ المزيد:

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «كابيتانو مصر.. موهبتك في الحفظ والصون»

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول توجيهات السيسي بتحقيق العدالة الناجزة

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: 30 يونيو.. نهضة التعليم والبحث العلمي

برنامج «هذا الصباح» يبرز تغطية «الوطن» لحوار أمين عام جامعة الدول العربية

برنامج هذا الصباح يبرز ملف «الوطن» عن جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا

برنامج «هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» حول دعم التحالف الوطني للتعليم

برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول القضاء على قوائم الانتظار
بقلم مريم جاد