ضبط عامل استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من عملاء بنوك المنيا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام (عامل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى ضبطه، وبحوزته (4 هواتف محمول- 3 شرائح خطوط هواتف محمولة - 5 علب حوافظ خطوط هواتف محمولة - بطاقة دفع إلكتروني باسمه - مبلغ مالي).

وبفحص الهواتف المضبوطة تبين احتواؤها على العديد من الرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.