وزير النقل: تطوير شبكة الطرق والكباري والسكك الحديدية بالدقهلية لخدمة المواطنين

أعلنت محافظة الدقهلية، استقبال وزير النقل، اليوم السبت، لعمل جولة لمتابعة تنفيذ الممشى السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة، وعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور، وشبكة السكك الحديدية بنطاق المحافظة.

جولة وزير النقل بالدقهلية

أشار وزير النقل، إلى أنه جار الانتهاء من مشروع الممشي السياحي الجديد على النيل بالمنصورة في محافظة الدقهلية؛ لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين، إلى جانب إنشاء وصلة السكك الحديدية بطرة- بسنديلة للربط بين خطي المنصورة- دمياط وشربين قلين؛ لخدمة تنقلات الطلاب والمواطنين.

وجاءت الجولة علي الممشي السياحي بالمنصورة، الذي صمم بإجمالي طول 1,250 متر، وبعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق بعرض 6 أمتار؛ ليكون ممشي للدرجات وألعاب الأطفال، وكورنيش على النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.

وأضاف الوزير، أنه أجرى جولة تفقديه لمشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها، ضمن أعمال تطوير المزلقانات، التي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، إذ يجري إنشاء عدد 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة ودمياط الغربي، وخط سكة حديد شربين وقلين، وجار التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة، ودمياط الغربي، مع شارع الجيش، ويهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.