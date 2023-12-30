وزير النقل يتفقد مشروعات قومية بمحافظة الدقهلية

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم مشروع كباري شربين بمحافظة الدقهلية، الجاري إنشائها ضمن أعمال تطوير المزلقانات، التي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، ومنها 3 كبار علوية، انتهى منها كوبري أعلى تقاطع طريق «المنصورة - دمياط» الغربي وخط سكة حديد «شربين - قلين»، وجار التجهيز لتنفيذ كوبري أعلى تقاطع طريق «المنصورة - دمياط الغربي»، مع شارع الجيش.

ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين

وتوجه الوزير، بصحبة والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إلى كوبري نزلة الدبوسي، الذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

وتابع الوزير أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «شربين - طلخا» بطول 20 كيلومترا، وهو جزء من المحور الطولي «دمياط -بنها»، وتجري أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR.

مشروع إنشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية

ووجه الوزير، بضرورة تكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز، كما تفقد مواقع العمل في مشروع إنشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية «بطرة -بسنديلة» بطول 5.250 كيلومتر، التي بلغت نسبة تنفيذها 85%، وتساهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط «المنصورة -دمياط»، ومحطة بسنديلة بخط «شربين -قلين».

يأتي إنشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية؛ لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة، كما أن إنشاء هذه الوصلة تساهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ، والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورةـ خاصة مع وأنه يجري ازدواج خط «المنصورة - دمياط»، وتطوير نظم الإشارات لخط «طنطا -المنصورة- دمياط».

مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة

وتفقد وزير النقل ومحافظ الدقهلية، مشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحية الغربية، تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل؛ ليصبح الكوبري 3 حارات في كل اتجاه، مرورا أعلى ميدان ميت خميس؛ حتى التقائه بدائري المنصورة.

مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل

وشملت الجولة تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة؛ بإجمالي طول 1,250 متر، الذي يشمل ممشي للدرجات وألعاب الأطفال، بالإضافة إلى كورنيش على النيل للسير على الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، ويأتي تنفيذ الممشى طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويعد مشروع الممشى السياحي الجديد ضمن توجه الدولة لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية ومزود بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بنهر النيل.