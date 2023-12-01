وزير النقل يشيد بحرص أبناء الجالية المصرية بلندن على المشاركة في الانتخابات

أشاد وزير النقل، بحرص أبناء الجالية المصرية في بريطانيا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري.

الانتخابات الرئاسية

وخلال لقائه مع أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، أشاد وزير النقل بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم، مؤكدًا أنّ ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين ببريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأنّ أبناء الوطن بالخارج يقفون صفًا واحدًا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه لخدمة الشعب المصري.