وكيل «صحة كفر الشيخ» يحيل 6 مسؤولين للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل

قاد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مرور مكبرة على مراكز كفر الشيخ، وقلين، ومطوبس، وبيلا، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته عددًا من الوحدات الصحية والمستشفيات، حيث تبين عدم تواجد بعض المسؤولين الصحيين في العمل، فأصدر قرارًا بإحالتهم للتحقيق.

إحالة 6 مسؤولين للتحقيق في كفر الشيخ

ففي وحدة روينة الصحية التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، تبين عدم تواجد مدير الوحدة ونائبه، كما تبين ترك صيدلي وكاتب الوحدة العمل بدون إذن مسبق، فأصدر وكيل الوزارة قرارًا بنقلهم إلى خارج الإدارة.

وفي وحدة ميت الديبة التابعة لإدارة قلين الصحية، تبين تغيب الطبيب مدير الوحدة ونائبه، فأصدر وكيل الوزارة قرارًا بنقلهما إلى خارج الإدارة الصحية.

وفي وحدة محلة موسى التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، تبين ترك ثلاثة من العاملين العمل بدون إذن مسبق، وجاري اتخاذ إجراءات نقلهم إلى خارج الإدارة.

وفي وحدة سيدي طلحة التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، وجد جميع العاملين متواجدين ويقومون بأعمالهم بانتظام، فتقدم لهم بالشكر على التزامهم بواجباتهم الوظيفية.

كما تفقد وكيل الوزارة مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ حيث وجد العيادات المسائية تعمل بكفاءة كما يوجد صيدلي طوارئ بالمستشفى، واختتم جولته بالمرور على مستشفى الرمد، والتي اشتكى بعض المرضي فيها من تأخر بدء العمل بالعيادات المسائية إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى الفور تم التنبيه على مدير المستشفى بضرورة التأكد من تشغيل العيادات المسائية في الأوقات المُعلن عنها.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة التزام كل أفراد الفريق الطبي بالتواجد في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية، وعدم التهاون في أي تقصير يحدث داخل المنظومة الصحية بكفر الشيخ