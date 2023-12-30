رفع مياه الأمطار من محيط مدارس كفر الشيخ استعدادا لامتحانات الفصل الأول

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والقري، برفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وإزالة آثار الطقس السئ وموجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة الأربعاء الماضي، حفاظاً على سلامة الطلاب والمُعلمين، واستعداداً لأداء امتحانات نصف العام.

إزالة آثار الأمطار من داخل ومحيط وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية

ودفع رؤساء القري بمراكز ومدن المحافظة، بمعدات الوحدات المحلية من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع بالقري وداخل ومحيط وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية، استعداداً لامتحانات نصف العام، لتسهيل حركة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، واستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بقري كفر الشيخ.

تطهير بيارات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي

وكثفت أجهزة النظافة بمجالس المدن، حملات النظافة وتطهير بيارات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ورفع المخلفات، عقب الانتهاء من رفع بقايا مياه الأمطار بكافة الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمعاهد الأزهري بمراكز ومدن وقري كفر الشيخ، وأزالت حملات النظافة اليومية تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات وعملت على تطهير بيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار في كافة قطاعات المحافظة.