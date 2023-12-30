محافظ كفر الشيخ: معرض السلع الأساسية يوفر احتياجات المواطنين بتخفيضات 25%

أكّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توافر كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة، بشارع الجيش أمام بوابة الجامعة، بالمنطقة اللوجستية، مشيرًا إلى أن المعرض يعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبي للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض الأسعار.

حملات مكثفة لخفض الأسعار

وأوضح «نور الدين»، في بيان، أنه تابع بشكل مكثف الحملات التموينية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض، «معًا ضد الغلاء »، التي يجري افتتاحها بالمدن والمراكز، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، التي تصل لتخفيضات 25%.

7 سلع غذائية مخفضة

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار عدد 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 لـ 25% التي تضم، «السكر العدس، والزيت، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

بينما كلف محافظ كفر الشيخ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التنسيق مع مباحث التموين، وكذلك جهاز حماية المستهلك، وقطاع الصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف شن حملات رقابية مكثفة، والمرور الميداني على المحال التجارية والأسواق، والمنافذ والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق العامة، ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، والأسماك.