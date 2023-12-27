محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات التموينية لمنع احتكار السلع والغش التجاري

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية، ومفتشي التموين، بالمحافظة، يمنع حالات الاحتكار للسلع الغذائية والمنتجات الغذائية ، ويحارب حالات الغش التجاري في الألبان، واللحوم، والأسماك.

تشديد الرقابة علي الأسواق

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن كلف رؤساء المدن، ومسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالإقليم، بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق العامة والمتاجر الحرة، ومحلات بيع الأسماك الحية والمجمدة، وكذلك اللحوم الحية والمجمدة، لحماية المواطنين من أي حالات تلاعب بعمليات البيع والشراء للمواد الغذائية.

متابعة مستمرة وعرض تقارير

وأشار أن الأمر لا يقبل التراخي أو التهاون، موضحا أن حماية المستهلك أمر وطني واجب النفاذ، لافتاً أنه يتابع علي مدار الأسبوع نتائج الحملات التموينية، ويتلقي تقارير عما تسفر علية من تحرير مخالفات ومحاضر تموينية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بضرورة متابعة حركة البيع والشراء ومراجعة الأسعار أول بأول، والتفتيش المستمر علي المحلات التجارية المتنوعة، بما يصب في مصلحة جموع المواطنين في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.