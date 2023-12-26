محافظ كفر الشيخ يسلم مساعدات عينية ومادية لـ90 عروسا

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، احتفال مؤسسة نهر الخير بتسليم مساعدات عينية ومادية لـ90 عروس وعريس، من الأسر الأولى بالرعاية من المُقبلين على الزواج.

المحافظ يُشيد بالجمعيات الأهلية

أشاد المحافظ، بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة نهر الخير، لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للمواطنين، قائلاً: «من الممكن أنّ تكون تلك المساعدات بسيطة لدى المواطنين ولكنها كبيرة بالنسبة للدولة، وهذا حقهم على المجتمع والدولة، للإحساس بالمجتمع».

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهانى للعرائس بقرب زفافهم، متمنيا أنّ يستمر هذا العمل الخيري، ويتسع ليشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توزيع أجهزة كهربائية على 90 عروس وعريس

كما شهد المحافظ، توزيع أجهزة كهربائية وغرف نوم وانتريهات على 90 عروس وعريس من الأيتام، موجهاً الشكر لكل العاملين بجمعية نهر الخير، وعلى رأسهم سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة.