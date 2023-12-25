محافظ كفر الشيخ يوجه بإزالة الدعاية الإعلانية العشوائية بالشوارع  

شدّد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، طعلي رؤساء المدن والمراكز والأحياء، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات من شوارع المدن والأحياء السكانية، وخاصة الإعلانات الغير مرخصة والعشوائية، الأمر الذي يتسبب في إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات بالشوارع، ويطفئ الشكل الجمالي للمدن.

تراخيص الإعلانات بالشوارع

وأكّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنّ المراكز التكنولوجية تقوم بدورها الفاعل في إعطاء تراخيص الإعلانات الشوارع، مشيرًا أن مخالفة اللوائح والقوانين سوف يقابل بكل حزم، ودون هوادة في هذا الأمر، وذلك بهدف الحفاظ علي المال العام، وظهور شوارع المدن والأحياء والمراكز بشكل حضاري مميز.

حملات مكثفة على مدار الأسبوع

كما وجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والإعلانات الغير مرخصة، وذلك من خلال حملات تعمل علي مدار الأسبوع، ويتم المتابعة المستمرة بهذا الأمر من قبل إدارة الإعلانات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أول بأول.