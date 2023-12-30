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فريق طبي بالشرقية ينقذ حياة مريض سبعيني باستئصال ورم ضخم من أحشائه في 10 ساعات

كتب:

ياسمين عزت
07:44 م | السبت 30 ديسمبر 2023
فريق طبي

فريق طبي

استطاع فريق طبي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنقاذ حياة مريض سبعيني باستئصال ورم وزنه 15 كيلو جرامًا من أحشائه في عملية جراحية دقيقة استغرقت 10 ساعات متواصلة.

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور الجراح أحمد عبد العزيز أخصائي جراحة الأورام بمستشفى الزقازيق الجامعي لـ«الوطن» إنه تمكن رفقة فريق طبي من الجراحين بلغ عددهم 5 أطباء بالإضافة إلى فريق التخدير، والممرضين تمكنوا باستئصال ورم، من أحشاء مريض يبلغ من العمر 73 عامًا.

ورم يزن 15 كيلو جرامًا بأحشاء مريض سبعيني

أضاف عبد العزيز، أن الفريق الطبي تأكد من ضرورة إجراء الجراحة واستئصال ورم وزنه 15 كيلو جراما، لافتًا إلى معاناة المريض من انتفاخات متكررة وآلام مستمرة، وثقل بالبطن وعدم قدرة على تناول الطعام، فقرر الأطباء إنقاذه بإجراء جراحة عاجلة له.

10 ساعات لإجراء جراحة لاستئصال الورم:

 تابع، أن العملية الجراحية التي أجريت لحالة المريض السبعيني كانت خطرة، نظرًا لفئته العمرية بالإضافة إلى أن حجم الورم كبير، الذي يحتاج مهارة جراحية دقيقة، مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 10 ساعات متتالية، فيما نجحت وخرج المريض بحالة مستقرة.

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