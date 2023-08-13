تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد هاشم بعد الجراحة.. وعائلته تطلب الدعاء له

دعت عائلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم بمحافظة الشرقية جموع المسلمين ومحبي فضيلته بالدعاء له بتمام الشفاء، مؤكدين أنه دائم الدعاء بالخير والسلام للعالمين وبالشفاء للمرضى ولم تعُيقه وعكته الصحية عن ذلك، فيما أشار ابن شقيق الإمام إلى أن حالة عمه مستقرة وسيقرر الأطباء خروجه فور إتمام العلاج.

وقال المستشار إسلام هاشم ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم في تصريح خاص لـ«الوطن» إن عمه أجرى عملية جراحية يوم الاثنين الماضي وحالته مستقرة كما سيقرر الأطباء خروجه من المستشفى فور إنهاء العلاج واستقرار الحالة دون الحاجة للمستشفى، داعيا جموع المسلمين إلى الدعاء لعمه فضيلة الإمام بالسلامة وتمام الشفاء مؤكدا على دعواته الدائمة للعاملين وجموع المسلمين.

الهلالي في زيارة لفضيلة الإمام

وأضاف إسلام هاشم خلال حديثه أن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زار الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى أمس السبت واطمأن عليه كمان كان دائم الاتصال به هاتفيا بشكل يومي للاطمئنان على سلامته، مشيرا إلى تلقي العائلة اتصالات هاتفية من أنحاء العالم للاطمئنان على فضيلة الامام.

حلقات بجامع الأزهر

ولفت ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن الإمام دائم الحرص على الحضور في حلقات ودروس الدين التي تنعقد أسبوعيا كل سبت بجامع الأزهر ويلتقي بالمسلمين المصريين والأجانب.