نتائج مباريات الجولة الـ13 للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الـ13 والأخيرة بالدور الأول لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام علي المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات اليوم

وحقق فريق بدر فوزًا ساحقًا على مياه البحيرة بنتيجة 4-1، ليحتل صدارة المجموعة الحادية عشر برصيد 35 نقطة.

وسجل أهداف بدر أحمد ذكي، أحمد جمال، عبد المنعم موسى، وسعيد سامي، بينما أحرز هدف مياه البحيرة الوحيد اللاعب صاروخ.

وتعادل مركز شباب إيتاي البارود مع مركز الدلنجات بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة. وسجل هدف إيتاي البارود محمد مناع، وتعادل الدلنجات بالفار.

وفاز مركز شباب أبو حمص على نظيرة مركز شباب المعمورة بهدف أحرزه عمر عوف، ليحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

وتعادل فريق أبو المطامير مع الترام بهدف لكل فريق، ليحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة. وسجل هدف أبو المطامير اللاعب محمد زيدان، وأحرز هدف الترام حسام منصور.

وفاز مركز شباب العامرية على نظيرة مركز شباب كفر بولين بثلاثية نظيفة، ليحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة. وسجل أهداف العامرية بوشا، خالد على، هشام حسين.

وبذلك، تنتهي منافسات الدور الأول من دوري القسم الثالث، المجموعة الحادية عشر، وتستأنف منافسات الدور الثاني يوم 13 يناير 2024.