منصة «watch it» تكشف عن برومو جديد لمسلسل «حالة خاصة»

كشفت منصة «watch it» عن برومو جديد لمسلسل «حالة خاصة»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والمقرر انطلاق عرضه في 3 يناير المقبل.

تفاصيل البرومو الجديد

وركز البرومو على شخصية عز المحامي، والذي يجسدها الفنان حسن أبوالروس، من خلال تعليق تشويقي: «عز محامي مستعد يعمل أي حاجة عشان بس مصلحته.. مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض ابتداءً من 3 يناير».

أحداث المسلسل وأبطاله

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويشهد البطولة المطلقة الأولى للفنان طه الدسوقي والذي يجسد شخصية «نديم أحمد أبو سريع» وهو طالب بكلية الحقوق ومتفوق في دراسته، ولكنه يواجه عدة مشكلات وتحديات بسبب عدم تعيينه كمعيد بالكلية ويلجأ لطريق آخر للعمل، وتجمعه الصدفة مع شخصية «أماني النجار» والتي تجسدها الفنانة غادة عادل، وتجمعهما قصة حب.

المسلسل من بطولة طه الدسوقي، حسن أبو الروس، غادة عادل، وآخرين من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.