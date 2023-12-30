محافظ الغربية يفتتح مسجد الأمير زهير بعد ترميمه بتكلفة 13 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، مسجد الأمير زهير، بسوق اللبن في مدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد انتهاء أعمال ترميمه، بحضور النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

المساهمة المجتمعية

وأدى المحافظ، صلاة العشاء بالمسجد مع أهالي المنطقة عقب افتتاح المسجد، مشيدًا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة.

وأشار إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة، بالمشاركة مع الأهالي من أجل التيسير على المواطنين، في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، في مختلف مراكز المحافظة، كما استمع محافظ الغربية والحضور لفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية.

تاريخ مسجد الأمير زهير

وأوضح الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن مسجد الأمير زهير، يعد من المساجد الأثرية فقد جرى تأسيسه عام 826 هجريًا، ويقع على مساحة 800 متر، وهو مكون من طابقين وجرى تصميمه بتكلفة تبلغ 13 مليون جنيه، وترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.