«السياحة» تشكل لجنة لمعاينة موقع حريق مسجد أثري في الدقهلية

شكل العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار، لاستكمال معاينة حريق مسجد هلال البيه الأثري في قرية كوم النور بمركز ميت غمر بالدقهلية، وحصر التلفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة تمهيدا لإجراء أعمال الترميم اللازمة للمسجد.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر أحمد، المُكلف بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنّ التحقيقات لا زالت جارية للوقوف على أسباب الحريق، والمعاينة المبدئية تُشير إلى احتمالية نشوبه بسبب ماس كهربائي، لافتاً إلى أنّ الحريق لم يُسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وطان الدكتور محمد طمان، مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس، وجّه مساء أمس وفور نشوب الحريق، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس، لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية، وتبيّن تأثر السقف الخشبي للمسجد بالنيران/ والذي تم وضعه حديثا خلال أعمال ترميم المسجد عام 2013، إضافة إلى تأثر الأبواب والشبابيك والمنبر بالنيران.