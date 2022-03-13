ترميم مسجد أثري عمره 170 سنة في المنوفية بالجهود الذاتية (صور)

أنهى أهالي مدينة تلا خلال الأشهر السبعة الماضية ترميم وتطوير مسجد سيدي عز الدين الذي يعد من أقدم مساجد محافظة المنوفية، وذلك بالجهود الذاتية، وتحت إشراف مهندسي وزارة الأوقاف، وبتوجيهات مسؤولي وزارة الآثار، حيث أن المسجد أثري يعود تاريخه إلى ما قبل 170 سنة.

ترميم مسجد سيدي عزل الدين من الداخل والخارج

وقال مصطفى الشحنة، أحد أهالي مدينة تلا، والقائمين على ترميم المسجد، أن مجهودات كبيرة بُذلت للانتهاء من الترميم بالجهود الذاتية، موضحا أن الترميم بالداخل كان من خلال طلاء المسجد بألوان حددتها وزارة الآثار وكذلك تطويره بالرخام، وإنشاء شبكة كهرباء جديدة فضلا عن فرش المسجد بسجاد جديد ودهانه على أكمل وجه.

وأضاف «الشحنة» لـ«الوطن»، أن الترميم لم يكن داخل المسجد فقط، وإنما من الخارج أيضًا، حيث تم تطويره ودهانه وترميم المئذنة التي يصل طولها إلى 60 مترا، وتعد أطول مئذنة في محافظة المنوفية، مؤكدا أن أهالي مدينة تلا ضربوا المثل في التكاتف لترميم المسجد على أكمل وجه.

ترميم المسجد بتكلفة مليون جنيه

وأوضح أن ترميم المسجد تكلف مليون جنيه وذلك بالجهود الذاتية، وفق توجيهات مهندسي وزارة الآثار، مشيرا إلى أن المسجد كبير جدا ومقام على مساحة 1000 متر، وبه مقام لسيدي الشيخ عز الدين.

وذكر أن الأهالي كانوا يساعدون في عملية الترميم والتطوير، سواء بالمال أو المجهود أو العمل داخل المسجد.