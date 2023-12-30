ضبط 67 مخالفة متنوعة في حملة تموينية بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة، على الأسواق والمخابز، تمكنت من ضبط 67 مخالفة متنوعة، في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، لافتًا إلى أنه تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة؛ لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه جرى تكليف حملات المديرية من إدارتي الرقابة التموينية والتجارية، بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية، بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من السنبلاوين، بلقاس، الجمالية، مركز المنصورة، جمصة، نبروة، المنزلة.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي: «محضر انتهاء من الإنتاج، محضر عدم وجود قائمة بيانات، عدد 2 محضر تجميع دقيق بقيمة (29 شيكارة)، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (57 شيكارة)، 11 محضر عدم مطابقة للمواصفات، عدد 26 محضر نقص وزن مابين 8 - 29، عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، عدد 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، عدد 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، محضر اسيتلاء على سلع مدعمة، محضر تعريب».