تفاصيل قرار الحكومة اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية.. بينها السكر والأرز

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتبار تلك السلع المكونة من زيت الخليط (زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الاحجام )، الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، الارز المعبأ للبيع للمستهلك، اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان، السكر الأبيض، المكرونة، الجبن الأبيض (جبنة بيضاء طرية معبأة للبيع) من المنتجات الاستراتيجية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون حماية المستهلك، وعليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا، لدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك..

المنتجات الاستراتيجية

ولفت القرار إلى اعتبار تلك السلع من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويجب على حائزي السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا، إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية .

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية فى العدد 52 (مكرر) في 30 ديسمبر سنة 2023 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه .

كما نصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقرار فى اليوم التالي بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.