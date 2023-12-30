منح درجة الدكتوراه للواء حمدي بدين في السياسات البيئية والتعاون مع دول حوض النيل

منحت جامعة حلوان درجة الدكتوراه للواء حمدي محمد بدين، عن رسالته «السياسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء أهداف الأمم المتحدة 2030 والتعاون المصري مع دول حوض النيل».

وحضر مناقشة الرسالة نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد مختار جمعة مفتي الجمهورية.

كما حضر الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق ورئيسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الفريق علي فهمي، مستشار رئيس الجمهورية، واللواء مصطفى يسري محافظ اسوان السابق، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئه العربية للتصنيع، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان السابق.

تعزيز دور مصر في القارة السمراء وتعاونها مع دول حوض النيل

وتناولت الرسالة التي نوقشت من لجنة مكونة من الدكتورة أحلام السعدي، والدكتورة عبير الغندور، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، واللواء الدكتور سمير فرج، أهمية تعزيز دور مصر في إفريقيا والتعاون مع دول حوض النيل، وسبل مواجهة التحديات أمام هذه الدول من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات الملائمة.

وفي نهاية المناقشة، أشادت لجنة المناقشة بجهود اللواء حمدي بدين وما توصلت إليه رسالته من نتائج تسهم في إثراء المعرفة ودعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.