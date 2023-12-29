محمود مسلم: الحرب أعادت القضية الفلسطينية للوجدان الإنساني في العالم كله

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنه توجد شكوك كثيرة حول عدد القتلى الإسرائيليين من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا الى أن حرب قطاع غزة أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الوجدان الإنساني.

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «الغد»، قائلًا: «العمليات التي تتم هناك في قطاع غزة، أعتقد أنهم سيكتشفون طبيعة الإنسان الفلسطيني بشكل كبير، الذي يرفض أن يهجر أرضه، ويستطيع أن يقاوم في ظل تفوق تكنولوجي للأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال».

إسرائيل اعتقدت أنها تستطيع معرفة أماكن المحتجزين بالأقمار الصناعية

وتابع: «أعتقد أن إسرائيل حين قامت بعمل الهدنة الأولى كان لديها اعتقاد أنها بالأقمار الصناعية والأجهزة والتكنولوجيا والدعم الأمريكي والبريطاني، أنها ستستطيع أن تعرف أماكن أو مخابئ أو الأنفاق التي يتم فيها الرهائن، وحتى الآن ومن بعد الهدنة الأولى التي مر عليها نحو عدة أسابيع لم يصلوا إلى أي رهينة».

مسلم: مصر بذلت مجهودا كبيرا للم الشمل الفلسطيني

وأكمل: «أعتقد أن فلسطين الآن والقوى الفلسطينية الآن غير ما قبل 7 أكتوبر، ومصر بذلت مجهودا كبيرا بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأربعة الماضية للم الشمل الفلسطيني، وسبب من أسباب الأزمة هو الانقسام الفلسطيني، ولا أعتقد أن القادة الفلسطينيين يستطيعون أن يتبرأوا من هذه الدماء ويعودوا إلى الانقسام مرة أخرى، والمسؤولية الوطنية ستحتم عليهم أن يقفوا، فهناك الآلاف ماتوا والبلد بتضيع، والقضية بتضيع، وإنت تتخانق».

الحرب أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الوجدان الإنساني

وقال: «الحرب بكل ظروفها أعادت القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى الوجدان الإنساني في العالم كله، وتركت ضحايا أكثر من 30 الف، وإن لم يستطيع القادة الفلسطينيين بجميع فصائلهم أن يستغلوا هذا الأمر ستظل دماء هؤلاء الشهداء معلقة في رقابهم».

واستكمل حديثه قائلًا: «لا أعتقد أنه في الوقت الحالي يمكن أن تكون هناك ممرات بديلة لمعبر رفح، حتى لو كانت هناك اجتهادات حدثت مرة أو غير ذلك، لا أعتقد أن لها فرصة الاستدامة، ومعظم المساعدات تدخل عن طريق معبر رفح».

وتابع: «أعتقد أن الأسبوع القادم أسبوع فيصلى في القضية الفلسطينية قد ينتهى بالموافقة على الإطار المقترح من مصر، وقد تتحول إلى مبادرة فعلية، وأعتقد إذا لم تنجح سيكون من الصعوبة تدارك الموقف مرة أخرى على الأقل في المستقبل القريب».