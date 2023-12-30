رئيس جامعة المنوفية: استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وأشار «القاصد»، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في بداية جلسته قدم التهنئة لرئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية جديدة، مضيفًا أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات الهامة منها استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكيد علي ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات إلي جانب تكثيف زيارات طلاب الجامعات للمعرض الدولي للكتاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وألمح إلى أن وزير التعليم العالي، وجه رؤساء الجامعات بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب، للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعُد عرسًا ثقافيًا، يساهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

وتابع، أن الوزير وجه بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وزير التعليم العالي يشيد بترتيب الجامعات المصرية

وأضاف رئيس الجامعة أن الوزير أشاد بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، وإدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية، لتصبح الجامعات المصرية الأكثر تمثيلًا بالتصنيف العربي للجامعات العربية، مشيرًا إلى أن جامعة المنوفية جاءت في المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات المصرية، والتاسعة عشر على مستوى الجامعات العربية.