«الشباب والرياضة» تنفذ دورات تدريبية بمبادرة «علمني حرفة» في المنوفية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، دوراتها لتدريب الشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها.

مشروعات صغيرة وخلق فرص عمل بمراكز الشباب

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها اليوم، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، كانت واضحة بشأن المساهمة الفعالة والقوية للوزارة في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.

وأضافت الوزارة، أنه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، قامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية ضمن مبادرة «علمني حرفة» ببعض المحافظات، ووصلت المبادرة إلى محطة محافظة المنوفية؛ إذ جرى تدريب الشباب والفتيات على حرفة التطريز اليدوي بمركز شباب سلامون قبلي.

نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب

وأكدت الوزارة، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.