محافظ المنوفية: تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تحصين 362 ألفا و612 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، بنسبة تنفيذ تقترب من 97% من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى الآن، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحصين الثروة الحيوانية بالمنوفية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين، لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

الحملات القومية بوزارة الزراعة

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.