جامعة المنوفية الأهلية تنظم اختبارات إلكترونية تجريبية لتدريب الطلاب

أطلقت جامعة المنوفية الأهلية، اليوم، اختبارات إلكترونية تجريبية لتدريب الطلاب بمختلف كليات وبرامج الجامعة على كيفية أداء الاختبارات الإلكترونية قبل انطلاق اختبارات الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل.

معامل جامعية لامتحانات الطلاب بجامعة المنوفية

وبحسب بيان الجامعة، تم تجهيز 9 معامل في الجامعة الأهلية لاستيعاب عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات، وتم إعداد جداول الامتحانات ووضع خطة متكاملة لتوزيع الطلاب باللجان وقائمة بالمراقبين والملاحظين، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال الامتحانات.

برامج جامعة المنوفية الأهلية

جدير بالذكر، أن جامعة المنوفية الأهلية، قد بدأت فى العام الدراسى فى برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وتوالى افتتاح المزيد من البرامج حتى وصل عدد البرامج التى تم افتتاحها حتى الآن 15 برنامج في 10 كليات.

وتضم الجامعة كلية الطب والجراحة، وطب وجراحة الفم والأسنان، وعلوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامجي ذكاء الآلة وعلوم البيانات)، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامجي تكنولوجيا المختبرات الطبية و تكنولوجيا علوم الاشعة والتصوير الطبي)، كلية الهندسة برنامج هندسة الحاسوب ويضم 3 مسارات (الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبرالى)، والعلاج الطبيعى، والصيدلة، والطب البيطرى، علوم التمريض ويضم 3 مسارات (تمريض الطوارئ، القبالة، تمريض حديثى الولادة)، والعلوم الإنسانية والاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية).