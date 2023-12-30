أفيخاي أدرعي يوجه رسالة صادمة لـ«دويري» من داخل غزة.. ماذا قال؟

مشاهد مأساوية عديدة عاشها أهالي غزة، منذ بداية الحرب في الـ7 أكتوبر، أصوات الصواريخ تجوب وتعلو من كل صوب، ليس هناك بديل سوى العيش في تلك الأوضاع، التي تعمل الفصائل الفلسطينية على التصدي لها، لتوجِّه مقولة «حلل يا دويري» صفعة قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ما قالها أحد أفراد الفصائل الفلسطينية بعد تفجيره أحد المباني.

لم يمر سوى 5 أيام على تلك الواقعة، ليخرج أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويزعم أنه متواجد داخل أحد الأنفاق في غزة، ليرد بنبرة ساخرة «حلل يا دويري»، ويوجه رسالة إلى المحلل العسكري فايز الدوري، فماذا قال وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

«أدرعي» يزعم وقوفه داخل نفق كبير استراتيجي للفصائل الفلسطينية

وقف ثابتًا يحرك يديه يمينًا ويسارًا، داخل ما يزعم أنه نفق كبير استراتيجي، صنعته الفصائل الفلسطينية، ليكون عونًا لها في مواجهاتها، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك ليس سوى وسيلتهم للصمود أمام جيش الاحتلال، ليوجه رسالة إلى «الدويري» مفادها: «داخل نفق الذي صنعته الفصائل الفلسطينية، وهذه المشاريع هي التي دمرت غزة، وأنه مخصص فقط لقادة الفصائل الفلسطينية، وليس للأهالي الذين تركوا بمفردهم».

"حلل يا دويري".. المتحدث باسم الجيش الإسـ،رائيلي أفيخاي أدرعي ينشر مقطعا على منصة "إكس" زعم فيه أنه "يقف داخل أحد الأنفاق في شمال غزة"، ويوجه رسالة للمحلل العسكري فايز الدويري#افيخاي_أدرعي #أنفاق #غزة pic.twitter.com/F9EDtOrhmy — RTARABIC (@RTarabic) December 30, 2023

جاء رد «أدرعي» على فيديو جرى تداوله قبل أيام، ظهرت فيه مجموعة من الانفجارات، ليعلوها صوت أحد الفلسطينيين، بصوت مليء بالفخر والحماس «حلل يا دويري» وكأنه يود أن يقول له، إنه معروف لديهم، ويواصل دوره في إيصال أصواتهم إلى الجميع.