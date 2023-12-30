أسامة كمال: مصر تقوم بجهود كبيرة لتنفيذ انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر مصممة على دورها في مواجهة الحرب على غزة من مساعدات إنسانية لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن حكومة الحرب لم تعلن موقفها الرسمي بخصوص تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار.

التحرك المصري أفضل وخير

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «dmc»: «التحرك المصري أفضل وخير من أن يكون دورك المتاجرة بالكلام أو أن لم يكن لك صوت أمام هذه المذابح».

مصر لديها جهود لتنفيذ انسحاب إسرائيل من غزة

وتابع «كمال» أن مصر لديها جهود لتنفيذ انسحاب إسرائيل من غزة ووقف إطلاق النار وعمل تسوية لما بعد الحرب وهو ما في الإمكان لدى مصر، مطالبا الدولة المصرية بمزيد من المساعدات الطبية والإغاثية وعلاج أكبر عدد من المصابين وهو ما يحدث على أرض الواقع الآن.