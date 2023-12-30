«التنسيق الحضاري» يصدر كتاب «ضاحية مصر الجديدة» ضمن سلسلة «ذاكرة المدينة»

أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، رابع إصدار من سلسلة ذاكرة المدينة التي تقوم وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بإصدارها والذي يحمل عنوان «ضاحيـة مصـر الجديـدة.. روح المكان وذاكـرة الزمـان»، وتهدف السلسة إلى الحفاظ على الإرث المعماري العريق.

تميز مباني مصر الجديدة

ويضم الكتاب أهم الطرز المعمارية التي تميز مباني مصر الجديدة، وقصصا حول المعماريين الذين شكلوا عمران هذا الحي المتميز والراقي، وكذلك تاريخ الحياة الاجتماعية لهذا الحي العريق، ومن هنا تأتي أهمية هذه الإصدارات لسلسلة ذاكرة المدينة التي تلقي الضوء على مسيرة العمران في المناطق ذات القيمه المتميزة والفريدة.

وتهدف سلسلة ذاكرة المدينة إلى توثيق وتأريخ القيمة المعمارية والعمرانية والحياة الاجتماعية للمدن المتميزة معماريا التي وضع لها الجهاز القومي لـ التنسيق الحضاري حدود واشتراطات لحمايتها والحفاظ عليها، ومن بين إصدارات السلسلة كتاب «جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث»، ثم كتاب «جاردن سيتي».

و«ذاكرة المدينة» تضم أيضا مشروع «عاش هنا» ومشروع «حكاية شارع» اللذان يهدفان إلى توثيق المباني والأماكن والاحتفاء بالمبدعين في شتى المجالات لإتاحة الفرصة للأجيال الحالية والقادمة للتعرف على منجز هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم في المستقبل.