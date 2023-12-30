حياة كريمة تطلق قافلة طبية جديدة بالجيزة غدا 

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تفاصيل إطلاق قافلة طبية جديدة من المؤسسة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة غدا، وتكون القافلة طبية ونفسية شاملة العديد من التخصصات وأهمها الطب النفسي.

جلسات دعم نفسي وإرشاد

وأوضحت حياة كريمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية، أن القافلة تتضمن جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري، وجلسات تقييم وتشخيص للاضطرابات والإعاقات، موضحة أن القافلة تكون في قرية كفر قنديل بمركز أطفيح، وذلك تحت شعار من إنسان لإنسان.

وقالت حياة كريمة، إن القافلة تأتي تحت شعار اتكلم هنسمعك لتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأهالي في المحافظة.