«حياة كريمة» تطلق قافلة مجانية للكشف على المرضى في الغنيمي بكفر الشيخ

أطلقت مبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد الأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، وذلك بقرية الغنيمي في مركز قلين بالمحافظة.

قافلة طبية على مدار يومين في كفر الشيخ

وأوضح بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن القافلة الطبية المجانية بقرية الغنيمي التابعة لمركز قلين بالمحافظة تستمر على مدار يومين 30 و31 من الشهر الجاري؛ وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والارتقاء بالرعاية الصحية لهم، وذلك في كافة التخصصات الطبية التي تخدم سكان تلك القرى.

توفير أدوية مجانية للمرضى

كما توفر القافلة الطبية المجانية ضمن أعمال مبادرة «حياة كريمة»، صرف الأدوية للمرضى بالمجان، مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات للأسرة والطفل، بما يعود بالنفع على المجتمع.