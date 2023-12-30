«حياة كريمة»: تخصيص 13.12 مليار جنيه لمشاريع خاصة بالمرحلة الثانية

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنه من الصعب تقدير عدد المستفيدين من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»؛ لأن جميع المواطنين قد استفادوا من مختلف الجهات من بنية تحتية بالقرى والطرق والمؤسسات الخدمية وغيرها، لافته إلى أن مشروع «حياة كريمة» متفرد ووضع القرى والنجوع على خريطة التنمية، وعمل على تطوير الأقاليم بالصعيد بطريقة لم يسبق لها مثيل بالسنوات الماضية.

إنجازات بنسبة 90% لمبادرة حياة كريمة

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى تحقيق نسبة إنجاز تقدر بـ90% في العديد من المشاريع الخاصة بالمرحلة الأولى بالمباردة، من الناحية الصحية وتحسين الكهرباء، خاصة بالأقاليم والصعيد، لافته إلى أنه خلال عام 2024 سيجري إحصاء نتاج المرحلة الأولى، والبدء في المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابعت: «مبادرة حياة كريمة عملت على تحسين 4 آلاف و500 قرية، بتكلفة 200 مليار جنيه بالمرحلة الأولى، وتخصيص 13.12 مليار جنيه للمشاريع الخاصة بالمرحلة الثانية».