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أحمد موسى: «سكن لكل المصريين» أعظم مشروعات الدولة في قطاع الإسكان

كتب:

منى صلاح
11:52 م | السبت 30 ديسمبر 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقيام رئيس مجلس الوزراء اليوم وحرصه على حضور تسليم عقود وحدات سكنية للمستحقين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في مدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف «موسى»، في برنامج «على مسئوليتي»، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ الرئيس السيسي، يتابع عن كثب كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية قبل تسليمها لأصحابها من المواطنين والاطمئنان على كفاءتها.

تكلفة الوحدة السكنية بمشروع سكن لكل المصريين

وتابع: «تكلفة الوحدة السكنية بمشروع سكن لكل المصريين في الوقت الحالي، تقترب من 600 ألف جنيه، وأن التكاليف المالية للمشروع بلغت 400 مليار جنيه حتى الآن».

واستطرد «موسى»: «مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يتضمن إنشاء نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، والحكومة مستمرة لتوفير سكن مناسب وحضاري لكافة المواطنين، باعتباره أحد أعظم مشروعات الدولة».

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