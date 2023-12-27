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شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي في إعلان «سكن لكل المصريين 3» التكميلي

كتب:

أيمن حمزة
04:07 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي

إقبال متزايد من المواطنين على حجز شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة في الإعلان التكميلي لـ«سكن لكل المصريين 3»، للمستفيدين من قرار التحويل، والذي من المقرر استمراره حتى الخميس 4 يناير.  

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت الوزارة الفئات المستحقة لحجز شقق الإسكان الإجتماعى، كالتالي:

- الحاجزون في الطرح الأول للإعلان.

- المواطنون المنطبقة عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا لمنخفضي الدخل.

شروط التحويل

- عدم سابقة سحب المواطن مقدم جدية الحجز.

- عدم سابقة تخصيص وحدة سكنية للمواطن بذات الإعلان.

طريقة تقديم طلب التحويل

تقدم طلبات التحويل عبر الموقع إلكتروني، ودون دفع مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، وفقا للمعلن من مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتضمن الطرح التكميلى الحالي بمشروع سكن لكل المصريين شققا سكنية عبارة عن 90 مترًا، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة، لمدة 20 عاما.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.