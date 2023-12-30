أستاذ قانون دولي: يحق لأي دولة مطالبة المحكمة الجنائية بمنع إبادة الفلسطينيين

أكد الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، أن محكمة العدل الدولية مهمتها نظر المنازعات بين الدول، ويحق لأي دولة عضو في الأمم المتحدة مطالبة المحكمة بإصدار قرار مؤقت بمنع استمرار إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تقديم جنوب أفريقيا بطلب من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة، تجاه إبادة الشعب الفلسطيني إنجاز جيد للغاية.

الاحتلال الإسرائيلي وقَّع على اتفاقية الإبادة الجماعية

وقال أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي وقَّع على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن حق المحكمة الجنائية الدولية توجيه إنذار لدولة الاحتلال بمخاطر الإبادة الجماعية، وهذا الأمر محتمل خلال 10 أو 15 يومًا، وهذا يعني أن دولة الاحتلال التي تدعي أنها دولة حريات ترتكب جرائم إبادة جماعية، وبأن كل الدول التي ساعدت الاحتلال عليهم مسؤولية أخلاقية.

إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل سيضر بسمعة دولة الاحتلال والدول الداعمة للاحتلال، وهذا من شانه أن يؤدي إلى مراجعة الكثير من الحكومات الغربية لموقفها، تجاه ما يحدث في قطاع غزة.