نائب رئيس حزب إرادة جيل: المبادرة المصرية لوقف حرب غزة تعزز المجهودات الدبلوماسية

ثمّن اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه امتداد قوي للجهود الدبلوماسية المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة وانتهاء المجازر البشرية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون على الأراضي المحتلة.

مصر على مر العصور السند الأول لفلسطين

وقال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل في تصريحاته لـ«الوطن»، إن مصر على مر العصور كانت ولا زالت السند الأول والأكبر الداعم للقضية الفلسطينية إذ أنه منذ بدء الاحتلال في عام 1948 لم يتغير موقفها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية يحيا فيها الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة دون أي تضييق أو ممارسات قد تهدد أمنه وسلامه، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت الغالي والنفيس لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير مطلع أكتوبر الماضي.

مساعي مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، كانت مساعي مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية دوليا واضحة بدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام التي حضرها معظم رؤساء وملوك دول العالم والتي جاءت للوقوف على أرض صلبة للقضية الفلسطينية ووضع حلول جذرية لها فضلا عن قطار الدعم اللوجستي المحمل بالمساعدات الإنسانية والغذائية الذي اصطف أمام معبر رفح البري منذ اللحظات الأولى للعدوان وسط صمت دولي شديد الغرابة.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه مؤكدا أن حكومة الكيان الصهيوني ارتكبت جرائم حرب خلال الشهور الماضية بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة محاكمتهم أمام المحاكم الشرعية والدولية.