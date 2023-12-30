«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من انخفاض الحرارة وشبورة مائية في القناة وسيناء غدا

حذّرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، من انخفاض في درجات الحرارة، غدًا الأحد، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة في العديد من المحافظات الساحلية، وسقوط أمطار في بعض المحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن منطقة القناة تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود غدًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا.

شبورة تضرب محافظات القناة

وأوضح البيان، أن الظاهرة المؤثرة صباحًا هي الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما أن درجة الحرارة المتوقعة غدا على الإسماعيلية العظمى 22 درجة والصغرى و13 درجة مئوية.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التحرك علي طرق الإسماعيلية السريعة، في الساعات الأولي من الصباح، واتباع تعليمات رجال المرور لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية علي الطرق.